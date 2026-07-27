Nükleer enerji, sanayinin rekabetini güçlendirecek

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Polina Lion, Yapay Zeka Eylem Planı’na göre Türkiye’nin 2030 yılına kadar en az 1 GW kurulu veri merkezi kapasitesi oluşturmayı öngördüğünü, bunun da 8 TW elektrik tüketeceğini bildirdi.

Yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor

Küresel sanayi rekabetçiliğinin kurallarının değiştiğini belirten Lion, “Sınırda karbon düzenlemeleri, sürdürülebilir finansman mekanizmaları ve yeşil yatırım kriterleri; karbon performansını, ihracat koşullarını, üretim maliyetlerini, finansmana erişimi ve uzun vadeli yatırım kararlarını doğrudan etkileyen ekonomik bir unsur haline getiriyor” dedi. İklim düzenlemelerinin ekonomi politikasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Lion, karbon performansının da küresel ticarette rekabet gücünü belirleyen yeni unsurlardan birisi olarak öne çıktığını aktardı. Nükleer enerjinin, hava koşullarından bağımsız olarak 7 gün, 24 saat düşük karbonlu elektrik üretebilen güvenilir bir kaynak olarak önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Lion, “Bu özelliği sayesinde nükleer enerji; iklim hedeflerinin enerji arz güvenliği, sanayinin gelişimi ve öngörülebilir elektrik arzıyla desteklenmesi gereken Türkiye gibi ülkeler için pratik ve etkili bir çözüm sunuyor” diye konuştu.

Yeni bir küresel piyasa düzeni

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının da sadece raporlanan bir gösterge olmaktan çıktığını ifade eden Lion; ürünlerin nihai maliyetini, tedarik zinciri tercihlerini ve uzun vadeli yatırım stratejilerini doğrudan etkileyen önemli bir parametreye dönüştüğünü belirtti. Lion, istikrarlı ve düşük karbonlu elektrik arzının, Türkiye’nin karbon düzenlemelerinin uygulandığı pazarlardaki rekabet gücünü koruması açısından giderek daha kritik bir unsur haline geldiğini aktardı. Lion, bu adımların aynı zamanda sanayinin küresel ticaretin yeni kurallarına uyumunu desteklediğini belirtti.

"YZ, İstanbul'un yıllık tüketiminin 5'te 1'ini harcar"

Kamuoyuna duyurulan Yapay Zeka Eylem Planı'na göre Türkiye'nin 2030 yılına kadar en az 1 GW kurulu veri merkezi kapasitesine ulaşmayı hedeflediğine dikkat çeken Lion, "Bu kapasitenin kesintisiz olarak işletilmesi halinde yıllık yaklaşık 8,8 TWh elektrik tüketimi söz konusu olacak. Bu miktar, İstanbul'un yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık geliyor. Bu durum, elektrik sistemine önemli bir ilave yük getirirken, sanayinin gelişimini ve ülkenin dijital dönüşümünü destekleyebilecek, 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üretebilen, güvenilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı da açıkça ortaya koyuyor. Nükleer enerji ise tam bu noktada, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve uzun vadeli sanayi gelişiminin desteklenmesine önemli katkı sağlayabilir" şeklinde konuştu.