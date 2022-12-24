Nükleer enerjide para cezaları yeniden belirlendi

Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2023'te uygulanacak idari para cezaları yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

- Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 6 milyon 92 bin 676 lira- 304 milyon 573 bin 653 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi : 3 milyon 47 bin 453 lira - 30 milyon 458 bin 925 lira

- Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi: 62 bin 420 lira -610 bin 828 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi: 305 bin 414 lira - 1 milyon 422 bin 293 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda: 22 bin 293 lira - 100 bin 318 lira

- Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi: 11 bin 146 lira - 445 bin 860 lira

- Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 610 bin 828 lira - 6 milyon 92 bin 676 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 305 bin 414 lira - 1 milyon 422 bin 293 lira

- Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 8 bin 917 lira - 62 bin 420 lira

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye: 6 milyon 92 bin 676 lira - 304 milyon 573 bin 653 lira

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye: 3 milyon 47 bin 453 lira - 30 milyon 458 bin 925

- Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye : 62 bin 420 lira - 610 bin 828 lira.