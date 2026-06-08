Nvidia CEO'su Huang: Teknoloji hisselerindeki düşüş alım fırsatı

Küresel hisse piyasalarında yapay zeka temalı yükselişi destekleyen işlemlerden geri çekilme görülürken, Güney Kore'nin gösterge Kospi Endeksi pazartesi günü sert düştü. Yapay zeka işlemlerinde aşırı ısınma endişeleri küresel teknoloji hisselerini baskılarken, ABD'li teknoloji hisseleri cuma günü olası faiz artırımı kaygılarıyla gerilemişti.

Huang, satış dalgasının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin soruya, sektörün yapay zeka destekli geleceğin temelini oluşturacak altyapıyı kurma sürecinin hala erken aşamalarında olduğu yanıtını verdi.

Huang, Seul'de SK Group Başkanı Chey Tae-won ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun başlangıcındayız ve borsada ne olursa olsun çok mutlu olmalısınız çünkü artık indirimli alım yapabilirsiniz" dedi.

Nvidia CEO'su, yapay zeka altyapısına yönelik beklentilere ilişkin olarak "Herkes çok heyecanlı olmalı" ifadesini kullandı.