  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Nvidia, Microsoft ve BlackRock'tan dev satın alma hamlesi
Takip Et

Nvidia, Microsoft ve BlackRock'tan dev satın alma hamlesi

Microsoft ve Nvidia kurucularının yer aldığı AIP liderliğindeki konsorsiyum, 40 milyar dolarlık Aligned Data Centers'ın tamamını satın alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nvidia, Microsoft ve BlackRock'tan dev satın alma hamlesi
Takip Et

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AIP, MGX ve GIP'in içinde olduğu konsorsiyumun, Macquarie Asset Management tarafından yönetilen özel altyapı fonları ve ortak yatırımcılarından Aligned Data Centers'ın yüzde 100 hissesini satın alacağı bildirildi.

Açıklamada, Aligned Data Centers'ın yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olduğu ve bu yatırımın gelecek nesil bulut ile yapay zeka altyapısının büyümesini destekleyeceği aktarıldı.

Şirketin on yıldan kısa bir sürede dünya çapında en hızlı büyüyen veri merkezi sağlayıcılarından biri haline geldiği, ileri teknoloji veri kampüsleri ve veri merkezleri tasarladığı, inşa ettiği ve işlettiği belirtilen açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

 

Ekonomi
Bessent: Çin küresel tedarik zincirinde güvenilmez bir partner
Çin küresel tedarik zincirinde güvenilmez bir partner
Son dakika! Can Holding soruşturması: Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağı getirildi
CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME
İktisatçı Mahfi Eğilmez: Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka bulunmalı
İktisatçı Mahfi Eğilmez: Portföylerde altın mutlaka bulunmalı
Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi
Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi
Mehmet Ali Yıldırımtürk: Altında düşme senaryosu yok! Alıcı çok satan neredeyse yok
Altında düşme senaryosu yok! Alıcı çok satan neredeyse yok
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor