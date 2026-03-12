Nvidia, Nebius’a 2 milyar dolar ‘stratejik’ yatırım yapıyor

DENİZ GÜLDAĞ

Nebius Group’a 2 milyar dolarlık stratejik yatırım yapacağını açıklayan Nvidia, söz konusu yatırımın Nebius’un mühendislik kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında iki şirket, büyük ölçekli yapay zeka veri merkezleri tasarlayıp inşa etmek için birlikte çalışacak. Ortaklık çerçevesinde, Nvidia en yeni bilgi işlem teknolojilerine erken erişim elde edecek.

Nebius tarafından yapılan açıklamada ise bu iş birliğinin küresel platformda bilgi işlem kapasitesini artırmasına yardımcı olacağını ifade edildi. Şirket ayrıca bu ayın başında, ABD Missouri’de 1,2 gigawatt kapasiteli bir veri merkezi inşa etmek için onay aldığını duyurdu.

Nebius Group, yapay zeka odaklı bulut altyapısı geliştiren uluslararası bir teknoloji şirketi. Merkezi Amsterdam’da olan şirketin hisseleri Nasdaq borsasında işlem görüyor.