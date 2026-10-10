Nvidia, Reflection AI’ı satın almak için masaya oturdu

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Deniz GÜLDAĞ

Görüşmelerin henüz erken aşamada bulunduğunu söyleyen şirkete yakın kaynaklara göre, anlaşma farklı şekillerde sonuçlanabilir. Reflection AI’ın en büyük hissedarlarından biri olan Nvidia, şirkete yeni bir sermaye yatırımı yapmayı veya daha fazla çip ve bilgi işlem kapasitesi sağlamayı da değerlendirebilir.

Kaynaklara göre, iki şirket arasında önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varılabilir. Ancak, görüşmelerin sonuçsuz kalma ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor. Olası bir anlaşmanın finansal koşulları ise henüz netleşmedi.

Reflection AI, mart ayında gerçekleştirdiği finansman turunda 25 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Reflection AI ABD'nin yapay zeka yarışında stratejik önemde

Reflection AI, ABD'nin DeepSeek gibi Çinli rakiplerle yapay zeka alanında yürüttüğü rekabette stratejik öneme sahip şirketlerden biri olarak görülüyor.

Şirket bu hafta, kullanıcıların özelleştirebildiği ilk halka açık yapay zeka ürününü tanıttı. Nvidia çipleri üzerinde çalışan modelin, Çin'in önde gelen yapay zeka şirketlerinden Z.ai tarafından geliştirilen GLM-5.2 ile benzer performans sunduğu öne sürüldü.

Nvidia, bugüne kadar Reflection AI'a 800 milyon dolar yatırım yaptı. Yapay zeka girişiminin yatırımcıları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın ortaklarından olduğu 1789 Capital da bulunuyor.

Reflection AI ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Enerji Bakanlığı ile ortaklıklar kurdu. Şirket, Güney Kore gibi ABD müttefikleri için yapay zeka modelleri geliştirmek üzere de anlaşmalar imzaladı.