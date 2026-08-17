Nvidia, SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak, yapay zeka fabrikası kuruluyor

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Nvidia tarafından yapılan açıklamada, Ohio'daki PORTS-Pike Teknoloji Kampüsü'nde arazi, enerji ve bina kapasitesinin güvence altına alınması amacıyla SB Energy ile ortaklık kurulduğu bildirildi. Açıklamada, tesisin kiracısının OpenAI olacağı ve şirketin PORTS-Pike'ta dünya standartlarında bir yapay zeka fabrikası kurarak işletmeye başlayacağı belirtildi.

1,5 milyar dolarlık yatırımın ayrıntıları

Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, gerçekleştirilen işbirliği anlaşması kapsamında 105 milyar dolara kadar güvence sağlanabileceği ifade edildi.

SB Energy tarafından yapılan açıklamada ise Nvidia'nın, mevcut yatırımcılar SoftBank Group ve OpenAI'a katılarak şirkete 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.

OpenAI da PORTS-Pike'taki proje kapsamında SB Energy, Nvidia ve ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Projede 35 bin kişilik inşaat istihdamı öngörülüyor

OpenAI'ın açıklamasında, projenin 2032 yılına kadar devam edecek altı yıllık inşa sürecinde 35 bin inşaat istihdamı ve 2 bin 500 uzun vadeli pozisyon oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Projenin kendi enerji ve altyapı maliyetlerini karşılayacağı belirtilen açıklamada, veri merkezinin su talebini azaltmak amacıyla suyun devridaim ettirileceği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca ilk 800 megavatlık kapasitenin, büyük ölçüde mevcut altyapı kullanılarak 2028 yılında hizmete sunulmasının beklendiği bildirildi.

OpenAI tesiste Nvidia altyapısını kullanacak

SB Energy'nin OpenAI ile imzaladığı 20 yıllık kira sözleşmesi kapsamında veri merkezini inşa edeceği, tesisin mülkiyetini üstleneceği ve zaman içinde kapasite sağlayacağı belirtildi.

OpenAI'ın ise tesisin müşterisi olarak sağlanan kapasiteyi kullanacağı ve söz konusu tesisin yalnızca Nvidia'nın yapay zeka işlem altyapısına ev sahipliği yapacağı kaydedildi.