Nvidia sınavı geçti: 4. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde etti
Yapay Zeka yarışının merkezinde yer alan çip üreticisi Nvidiai 2025 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nvidia'nın bugün seans sonrasında açıkladığı çeyrek kazanç sonuçları, döviz piyasaları açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyordu.
Yapay zekada öncü marka Nvidia, beklentileri aşarak 4. çeyrekte 68,13 milyar dolarlık gelir elde etti.
Şirketin hisseleri, piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi.