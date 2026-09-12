Nvidia'dan Anthropic'in halka arzına 10 milyar dolarlık yatırım hazırlığı

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Nvidia'nın, Anthropic'in planladığı halka arz sürecine yatırım yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki kişi, Nvidia'nın tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilecek işlemde ana yatırımcılardan biri olarak yer almasının görüşüldüğünü aktardı.

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Anthropic, yapay zeka girişiminin değerini yaklaşık 2 trilyon dolara çıkarabilecek şekilde 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedefliyor.

Kaynaklardan biri, Nvidia'nın halka arz kapsamında 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Anthropic için 2 trilyon dolarlık değerleme hedefi

Anthropic'in planladığı fonlama sürecinin, şirketin değerlemesini yaklaşık 2 trilyon dolara taşıyabileceği belirtildi.

Kaynaklar, Nvidia'nın olası yatırımına ilişkin görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ve planların süreç içerisinde değişebileceğini aktardı.

Nvidia'nın halka arz sürecine olası katılımının daha önce haberlerde yer almadığı belirtildi.

Nvidia ile Anthropic arasındaki bağ güçlenebilir

Nvidia'nın Anthropic'in halka arzına olası katılımının, yapay zeka şirketine dev halka arz öncesinde erken dönemde stratejik bir destekçi kazandırabileceği ifade edildi.

Bu yatırımın aynı zamanda çip üreticisi Nvidia ile en büyük müşterilerinden biri olan Anthropic arasındaki bağları daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Nvidia gibi yüksek miktarda sermayeye sahip bir ana yatırımcının halka arz sürecine katılmasının, yatırımcıların şirkete yönelik güvenini artırabileceği belirtildi.

Anthropic'in planladığı halka arzın, öncü yapay zeka laboratuvarlarının ulaştığı yüksek değerlemeler ve ihtiyaç duyduğu büyük miktardaki sermaye açısından piyasadaki yatırımcı iştahının önemli bir testi olacağı ifade edildi.