Nvidia’dan tarihi hamle: 20 milyar dolarlık anlaşma sağlandı

Yapay zekâ çipleri alanında lider konumda bulunan Nvidia’nın, yüksek performanslı yapay zekâ hızlandırıcıları geliştiren ABD merkezli Groq’u 20 milyar dolarlık nakit bir anlaşmayla satın alma konusunda uzlaştığı bildirildi.

Disruptive’in CEO’su ve Groq’un uzun süredir destekçisi olan Alex Davis’e dayandırılan bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler kısa sürede sonuçlandı.

CNBC’de yer alan haberde, söz konusu satın almanın, Groq’un yaklaşık 6,9 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolar yatırım aldığı finansman turundan yalnızca aylar sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Disruptive’in, Groq’un 2016’daki kuruluşundan bu yana 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı, son yatırım turuna ise BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter ve 1789 Capital gibi önemli isimlerin katıldığı aktarıldı.

Bulut faliyetleri satın almaya dahil değil

Anlaşmanın Groq’un varlıklarını kapsadığı, ancak şirketin erken aşamadaki bulut faaliyetlerinin bu satın almanın dışında bırakıldığı belirtildi. Groq’un, Google’ın Tensor İşlem Birimi’ni (TPU) geliştiren eski mühendisler tarafından kurulduğu da hatırlatıldı.

Nvidia tarihinin en büyük satın alımı

Yapay zekâ iş yüklerinde Nvidia’ya rakip olacak şekilde tasarlanan TPU’nun ardından gerçekleşmesi beklnene hamlenin tamamlanması halinde, söz konusu işlem Nvidia’nın bugüne kadarki en büyük satın alması olacak ve şirketin ileri düzey yapay zekâ donanımındaki gücünü daha da pekiştirecek.