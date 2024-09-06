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NY Fed Başkanı Williams: Faiz indirimi süreci başlamaya hazır

New York Fed Başkanı John Williams, daha dengeli bir ekonominin faiz oranlarını düşürmek için kapıyı açtığını ve tam hareket tarzının ekonominin nasıl performans gösterdiğine göre belirleneceğini söyledi.

Haber Merkezi
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NY Fed Başkanı Williams: Faiz indirimi süreci başlamaya hazır
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New York'taki Dış İlişkiler Konseyi'nde düzenlenen bir toplantı öncesinde konuşan New York Fed Başkanı John Williams, “Faiz indirimi sürece başlamaya hazır. Ekonominin dengeye kavuşması ve enflasyonun yüzde 2'ye doğru yol almasıyla birlikte, federal fon oranı için hedef aralığını düşürerek politika duruşundaki kısıtlayıcılık derecesini azaltmak artık uygun olacaktır. Para politikasının duruşu, verilerin gelişimine, görünüme ve hedeflerimize ulaşmaya yönelik risklere bağlı olarak zaman içinde daha nötr bir ayara taşınabilir” dedi.

Williams, ağustos ayı istihdam verilerinin açıklanmasının hemen ardından yaptığı konuşmada, işsizlik oranındaki artışın büyük ölçüde aşırı ısınmış koşullardan bir geri çekilmeyi temsil ettiğini ve tarihsel olarak düşük kaldığını söyledi. İşsizlik oranının yılı yüzde 4,25 civarında tamamlayacağını ve daha sonra uzun vadede yüzde 3,75 seviyesine gerileyeceğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca düşen enflasyon baskılarının etkisiyle enflasyonun bu yıl yüzde 2,25, gelecek yıl ise yüzde 2'ye yakın olmasını beklediğini vurgulayan Williams, ABD ekonomisini bu yıl yüzde 2-2,5 büyümesinin büyük olasılık olduğunu ve işsizliği bu yıl sonunda yüzde 4,25 ve uzun vadede yüzde 3,75 seviyesinde beklediğini de ifade etti.

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