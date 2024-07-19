O ilçede kiralık ev bulmak neredeyse imkansız: 15 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor 

Nüfusu 50 bini bulan ilçede kiralık ev bulmak nerdeyse imkansız hale geldi.

İlçe merkezindeki 3+ 1 daireli konutun aylık kirası 7 ila 15 bin TL arasında olurken, kenar mahallelerde normal bir dairenin kirası ise 5 bin TL'yi buluyor.

Kiralardan en çok etkilenen kesimin başında ise memurlar geliyor. Ev kiralarının yüksek rakamları sebebiyle mağdur olan memur ve düşük maaşlı kamu görevlileri, ev kiralarının 5 ila 15 bin lira arasında olduğunu ve bütçeleri zorladığını ifade etti.