Ocak 2026 ihracatı yüzde 3,9 geriledi: 4 şehir 1 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklandı. İhracatta geçen yıla göre düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapan iller de belli oldu.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre; 2026 yılının Ocak ayında ihracatın yüzde 3,9 oranında azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa illerinin de toplam 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığı belirtildi. Buna göre 2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara'nın ihracatta ilk beşte yer aldı. Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa'nın ise ikinci beşte yer aldığı belirtildi.

2026 Yılı Ocak ayı faaliyet illeri bazında ihracat verilerinde İstanbul, 4 milyar 117 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, 2 milyar 546 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 1 milyar 795 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 388 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 950 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2026 Ocak Ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet gösteren iller bazında ihracatta en fazla artış ise Ankara, 179 milyon dolarlık artışla birinci il, Sakarya, 142 milyon dolarlık artışla ikinci il, Şırnak, 70 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Çorum, 53 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Samsun ise 47 milyon dolarlık artışla beşinci il olarak yer aldı.

"İhracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanlık tarafından konu üzerine yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.