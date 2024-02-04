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Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

En fazla otomobil satışını Renault yaptı

Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.

Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışı hız kesmedi

Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.

Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO   106 106     0 0 106 106
ASTON MARTIN   2 2     0 0 2 2
AUDI   1265 1265     0 0 1265 1265
BENTLEY   1 1     0 0 1 1
BMW   666 666     0 0 666 666
BYD   155 155     0 0 155 155
CHERY   4450 4450     0 0 4450 4450
CITROEN   1948 1948   1021 1021 0 2969 2969
CUPRA   368 368     0 0 368 368
DACIA   3435 3435     0 0 3435 3435
DFSK   21 21   14 14 0 35 35
DS   403 403     0 0 403 403
FERRARI   2 2     0 0 2 2
FIAT 7571 40 7611 2601 1512 4113 10172 1552 11724
FORD 16 3062 3078 2627 577 3204 2643 3639 6282
HONDA   842 842     0 0 842 842
HONGQI   2 2     0 0 2 2
HYUNDAI 2765 1064 3829   581 581 2765 1645 4410
ISUZU     0 77 89 166 77 89 166
IVECO     0   137 137 0 137 137
JAGUAR   5 5     0 0 5 5
JEEP   405 405     0 0 405 405
KARSAN     0 5   5 5 0 5
KIA   820 820   11 11 0 831 831
LAMBORGHINI   2 2     0 0 2 2
LAND ROVER   143 143   0 0 0 143 143
LEAPMOTOR   22 22     0 0 22 22
LEXUS   14 14     0 0 14 14
MASERATI   12 12     0 0 12 12
MAXUS     0   20 20 0 20 20
MERCEDES-BENZ   1718 1718   392 392 0 2110 2110
MG   971 971     0 0 971 971
MINI   97 97     0 0 97 97
MITSUBISHI   1 1   0 0 0 1 1
NISSAN   2057 2057     0 0 2057 2057
OPEL   1731 1731   588 588 0 2319 2319
PEUGEOT   3020 3020   936 936 0 3956 3956
PORSCHE   78 78     0 0 78 78
RENAULT 7361 1512 8,873   1132 1132 7361 2644 10005
SEAT   381 381     0 0 381 381
SERES   1 1     0 0 1 1
SKODA   2718 2718     0 0 2718 2718
SKYWELL   33 33     0 0 33 33
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   458 458   212 212 0 670 670
SUBARU   15 15     0 0 15 15
SUZUKI   602 602     0 0 602 602
TESLA   220 220     0 0 220 220
TOGG 1625   1625     0 1625 0 1625
TOYOTA 2954 1636 4590   1192 1192 2954 2828 5782
VOLKSWAGEN   4580 4580   1936 1936 0 6516 6516
VOLVO   665 665     0 0 665 665
 
İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...İşte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller...Otomotiv

 