HAKAN GÜLDAĞ

Merkez Bankası Başkanı Karahan iş insanlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu diyaloglar kıymetli. Son olarak Eskişehir Sanayi Odası'ndaydı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın 12 maddede sıraladığı talep ve önerileri dışında bazı vurguları dikkatimi çekti: "Biz sanayiciler ve iş insanları her ne olursa olsun istihdama, üretmeye ve ürettiğimizi rekabetçi fiyatlarla ihraç etmeye devam edeceğiz. Size ve ekonomi yönetimine güveniyoruz" diyor ve devam ediyor: "Hayata geçirdiğimiz ciddi projeler ve sahip olduğumuz kabiliyetlerimiz var."

Eskişehir temsilcimiz Ali Baş'ın haberinden öğrendiğimize göre, örnek olarak, ESO Model Fabrika, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi"ni sayıyor. Düne kadar model fabrika, yeşil sanayi vb. "dışarıdan gelen etkiler" olarak değerlendiriliyordu. Celalettin Başkan şimdi bunları Eskişehir sanayine güç katan unsurlar olarak niteliyor. Dıştan çok, iç dinamiklerle sağlanan bir değişim çabasını vurguluyor. Aynen atasözümüzde vurgulandığı gibi; "Ocak içinden tutuşur."

Gerçekten de sadece dış müdahalelere dayanan değişim çabaları pek bir fayda getirmiyor. Belki kabuk değişiyor ama çekirdek değişime direniyor. Çözümsüzlük ve şikayet öne çıkıyor.

Kesikbaş'ın mesajlarında ise bir çaresizlik duygusu veya bir eziklik hissedilmiyor. Aksine kendine ve ülkesine güvenen bir duruş seziliyor.

Belli ki, koşullar zorlu ama tabandan gelen ilerleme heyecanı ve tutkusu da sağlam. Dünyadan öğrenen ama iç dinamikleri ile kalıcı ve üretken bir gelişmenin peşine düşen Eskişehir sanayine herkesin daha fazla kulak vermesi gerekir.