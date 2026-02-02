Ocakta en çok uçak biletinin fiyatı arttı: Yüzde 50'yi geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2026 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Detaylar şöyle:

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 248 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 38 adet ürünün fiyatında azalış görülmüştür.

Aylık olarak;

2026 Ocak ayında Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Uçak Bileti fiyatları yüzde 66,63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

2026 Ocak ayında Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yer alan Kadın Elbise fiyatları fiyatı yüzde 19,52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.