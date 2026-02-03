Ocakta enflasyon hızlandı: Ekonomistler yorumladı!

Ocak 2026 enflasyonu piyasada 4,20 çevresinde şekillenen beklentilere karşın aylık yüzde 4,84 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı TÜFE, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

Ekonomistler de beklentilerin üzerinde gelen ve yılın ilk ayında hızlanan enflasyonu yorumladı.

“Korkulan oldu”

Mahfi Eğilmez enflasyondaki hızlanmayı, “Korkulan oldu ve enflasyon ocak ayında % 4,84, yıllık olarak da yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Baz etkisi de işe yaramadığına göre işler zorlaşıyor. Bunun en kötü etkisi zaten kötümser olan beklentiler üzerinde olacak” şeklinde yorumladı.

“Çok yüksek bir oran”

Prof. Dr. Fatih Özatay, verinin yüksek olduğunu şu şekilde anlattı:

“Ocak enflasyonu % 4,84. Temel amacının enflasyonla mücadele olduğu idia edilen ekonomi programının 31. ayı bitti. Bu kadar zaman sonra %4.84 çok ama çok yüksek bir oran.”

“Şubat tahminimi şimdilik koruyorum”

Prof. Dr. Hakan Kara, beklentisini de hatırlatarak gerçekleşen enflasyonu şu şekilde yorumladı:

“Enflasyon %5 olur demiştim ama %4,84 geldi. Şubat için %3 tahminimi şimdilik koruyorum.”

“Faiz indirim patikasında net bir bariyer oldu”

Dr. Burcu Aydın, grafik eşliğinde yaptığı yorumunda “Ocak ayı enflasyonu, 3 yıllık parasal ve mali sıkılaşma politikalarına rağmen, tarihi olarak EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ oranlarından biri oldu. Bu veri, Merkez Bankası faiz indirim patikasında net bir bariyer oldu” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon hala çok yüksek”

Murat Sağman, “Ocak 2026 enflasyonu Tüik’e göre beklentilerin üstünde aylık % 4,84, yıllık 30,65 açıklandı. ITO enflasyonu aylık artış %4,56, yıllık artış %36,15 olarak gelmişti. ENAG'a göre enflasyon ocak ayında aylık bazda %6,32, yıllık enflasyon ise %53,42 şeklinde gerçekleşti. Merkez Bankası beklentilerin 150 baz puan olduğu yerde daha az olan 100 baz puan boşuna indirmemiş faizleri. Enflasyon hala çok yüksek” dedi.

“Ara hedef direkt ortadan kalkmış oluyor”

Serdar Pazı, “Tüketici fiyat endeksi ocak ayında aylık +4.84% (beklenti: +4.20% önceki ay: +0.89%)- TÜİK beklentilerin üzerinde geldi, şubat ayı da %3 üzerinde gelse, %16 ara hedef direk ortadan kalkmış oluyor” değerlendirmesini yaptı.

“63 yıllık ortalamadan fazla”

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, enflasyon verisinin yüksek olduğunu şu şekilde anlattı:

“2026 yılı ocak ayında aylık enflasyon rakamı 63 yılın ortalamasından 1,62 daha puan fazla.”

"Mart toplantısında 100 baz puan indirim devam eder"

Eren Can Umut, veriyi ve faiz beklentisini şu şekilde açıkladı:

"Ocak aylık enflasyon %4,84. Yıllık %30,65 Enflasyon aylık cephede beklentilerin bir hayli üzerinde. Buna karşılık TCMB faiz indirimine ara vermez. Mart toplantısında 100 bp indirimi devam eder."