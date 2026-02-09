  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ocakta gümrükte yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya yüzde 121 arttı
Takip Et

Ocakta gümrükte yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya yüzde 121 arttı

Ocak ayında Gümrük muhafaza ve kaçakçılık ekiplerinin yakaladığı ticari eşya ve uyuşturucu tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artarak 7 milyar 655 milyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ocakta gümrükte yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya yüzde 121 arttı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada operasyonlar sonucunda, 4 milyar 805 milyon lira uyuşturucu madde, 706.6 milyon liralık çeşitli eşya ve 418.2 milyon liralık tekstil malzemesi yakalandı.

Yakalanan kaçak eşyalar arasında; canlı hayvan, akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri, tarihi eserler yer alıyor.

Açıklamada, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

Emeklilik sisteminde köklü değişiklik sinyali! Ortak zam uygulaması masada: İşte detaylar...Emeklilik sisteminde köklü değişiklik sinyali! Ortak zam uygulaması masada: İşte detaylar...Ekonomi
TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı: İşte istenen bedelTMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı: İşte istenen bedelEkonomi
Dolar zayıfladı, altın ve gümüş yükselişini sürdürdüDolar zayıfladı, altın ve gümüş yükselişini sürdürdüEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 