Ocakta gümrükte yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya yüzde 121 arttı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada operasyonlar sonucunda, 4 milyar 805 milyon lira uyuşturucu madde, 706.6 milyon liralık çeşitli eşya ve 418.2 milyon liralık tekstil malzemesi yakalandı.

Yakalanan kaçak eşyalar arasında; canlı hayvan, akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri, tarihi eserler yer alıyor.

Açıklamada, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.