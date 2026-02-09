Ocakta gümrükte yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya yüzde 121 arttı
Ocak ayında Gümrük muhafaza ve kaçakçılık ekiplerinin yakaladığı ticari eşya ve uyuşturucu tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artarak 7 milyar 655 milyon liraya yükseldi.
ANKARA (EKONOMİ)
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada operasyonlar sonucunda, 4 milyar 805 milyon lira uyuşturucu madde, 706.6 milyon liralık çeşitli eşya ve 418.2 milyon liralık tekstil malzemesi yakalandı.
Yakalanan kaçak eşyalar arasında; canlı hayvan, akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri, tarihi eserler yer alıyor.
Açıklamada, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.