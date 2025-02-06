  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ocakta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu
Takip Et

Ocakta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ocak ayında temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının 1,03 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ocakta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu
Takip Et

Tiryakioğlu, yazılı açıklamasında, ihracatın artması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Kilogram başına ortalama ihracat fiyatları geçen yıl ocak ayına göre yüzde 4,7 artışla 1 doların üzerine çıktı"

Sektörün önemli işlere imza attığını vurgulayan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ocak ayı ihracatı 1,03 milyar dolar olarak açıklandı. Toplam hububat ihracatının 1 milyon tonun üzerinde gerçekleştiği ocakta, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları geçen yıl ocak ayına göre yüzde 4,7 artışla 1 doların üzerine çıktı. En fazla ihracat yapılan ülkeler, sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu."

Spot piyasa nedir?Spot piyasa nedir?Ekonomi
ABD'de binlerce kişi, Trump'ın göçmen politikasını protesto ettiABD'de binlerce kişi, Trump'ın göçmen politikasını protesto ettiDünya

 

Ekonomi
Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor
Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor
Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı
Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı
Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri 65 milyon 240 bin dolara yükseldi
Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri 65 milyon 240 bin dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
SON DAKİKA
Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor
Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor
KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi
KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi