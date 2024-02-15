Ocakta ihracat kredisi arttı deprem kredisi sınırlı kaldı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kullandırılan toplam kredi tutarı, yılın ilk ayında 6 milyar liranın üzerine çıktı. KGF’nin yürürlükteki 9 programı kapsamında en çok kredi kullanımı 4.5 milyar lira ile ihracatta gözlenirken, deprem bölgesine yönelik verilen yatırım ve işletme kredilerinde ise kullanımın sınırlı düzeyde kalması dikkat çekti.

EKONOMİ’nin Kredi Garanti Fonu (KGF) istatistiklerinden yaptığı derlemelere göre Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında, daha önce kamuoyuna duyurulduğu gibi ihracat desteklerinin ön plana çıktığı gözlendi. Toplam 10 milyar 787 milyon liralık kredi limiti bulunan ihracat destek kaleminde yılbaşında 1 milyar 46 milyon lira düzeyinde olan kullanım tutarı, Şubat’ın ilk haftasında 3 milyar 968 milyon liraya ulaştı. Toplam artış tutarı ise 2 milyar 922 milyon lira oldu. İGE A.Ş desteği kapsamında 26 milyar 316 milyon liralık limitin 6 milyar 299 milyon lirası kullanıldı. Şubat ayı itibarıyla 1 aylık sürede 1 milyar 544 milyon liralık kredi kullanıldı. Böylece ihracat destek amaçlı verilen kredilerin toplamı 4 milyar 446 milyon lira olarak hesaplandı.

Yatırım desteği kıpırdadı, deprem kredi artışı sınırlı kaldı

Şubat ayı itibarıyla bir aylık dönemde desteğin başlangıcındaki hareketliliğin aksine deprem yatırım ve işletme kredilerinde durgunluk yaşandı. Deprem işletme kredileri için 16 milyar 961 milyon liralık limit belirlenirken, 5 Ocak itibarıyla bunun 12 milyar 425 milyon lirası kullandırıldı. Şubat’ın ilk haftasında ise bir aylık zaman diliminde kullanılan 145 milyon liralık kredi ile birlikte toplam deprem işletme kredi miktarı 12 milyar 570 milyon liraya ulaştı.

Deprem yatırım kredisi ise işletme kredisinin yaklaşık üçte biri kadar kullanıldı. Bu kapsamda toplam 6 milyar 654 milyon liralık limitin 4 milyar 335 milyon lirası 5 Ocak itibarıyla kullandırılmıştı. Şubatın ilk haftasında ise kullandırılan kredi miktarı 176 milyon liralık artışla 4 milyar 511 milyon liraya yükseldi.

Genel yatırım destek kredisinde de Şubat ayında yoğun kullanım gerçekleşti. Toplam 10 milyar 787 milyon liralık limitin ayrıldığı bu kalemde Ocak başında 278 milyon lira olan kullanım miktarı, 1 milyar 18 milyon liralık artışla 1 milyar 296 milyon liraya çıktı.

Yeşil dönüşüm destek kredisi 8 milyar 925 milyon liralık limite rağmen çok az kullanıldı. Ocak ayında 273 milyon lira olan kullanım miktarı, Şubat’ta sadece 15 milyon lira artarak 288 milyon liraya ulaştı. Şubat’ta tarımsal üretim ve Türkiye Kalkınma Bankası kredilerinde kullanım olmadı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası destekli krediden ise 239 milyon liralık kullanım yapıldı.