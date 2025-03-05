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Ocakta yasal takibe düşenlerin sayısı yüzde 56 artarak 303 bine çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, tüketici kredisi ve kart borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayınının Ocak’ta yüzde 56 artarak 303 bine çıktığını bildirdi. Ateş, sürdürülemeyen borçlar için acilen düşük faizli yapılandırmanın şart olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Ocakta yasal takibe düşenlerin sayısı yüzde 56 artarak 303 bine çıktı
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ANKARA (EKONOMİ)

Batık borçların 2025 yılında hızlı artış gösterdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, sadece ocak ayında borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısının 303 bin 367 olduğunu söyledi.

Bu durumdakilerin sayısındaki artış oranın yüzde 56 olduğunu dile getiren Ateş, “Ücretlerin baskılanması ve yüksek faiz, hane borçlarının sürdürülmesini her geçen gün zorlaştırıyor. Merkez Bankası’nın bir süredir politika faizini düşürmesine rağmen, hala dünyada en yüksek faize sahip ikinci ülkeyiz. Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları sürdürülemez noktalara gidiyor” dedi.

Geçen yıl borçlarını ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısının 1 milyon 859 bin olduğunu aktaran Türker Ateş, “Geçen yıl ocak ayında takibe düşen kişi sayısı 194 bin 142 kişiydi. Bu yıl bu rakam 303 bin 367’te ulaştı. Kişi sayısında çok ciddi bir artış var. Bu kişilerden 69 bini hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borçları nedeniyle takibe düştü” diye konuştu.

Sürdürülemeyen borçlar için acilen yeni bir düşük faizli yapılandırma gerekliliğine dikkat çeken Ateş, “Ödenemeyen borçlara uygulanan faizler çok yüksek. Vatandaşın bu yükün altından kalkması neredeyse imkânsız. İktidarın artık vatandaşın yaşadığı yakıcı sorunlar için de önlem alma zamanı geldi. Enflasyonu düşürme programının tüm maliyetini yıktıkları dar gelirliyi seçim olmadığı için unuttular. Batık borçlar çığa dönüşmek üzere. Çok insan bu çığın altında kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

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