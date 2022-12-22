OCTET Türkiye ile Nakit Akışını Yönetmek
Ekonomi Gazetesi ve OCTET Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen İşin Detayı programı yarın 'Nakit Akışını Yönetmek' başlığıyla gerçekleşecek.
Ekonomi Gazetesi ve OCTET Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen İşin Detayı programında bu hafta 'Nakit Akışını Yönetmek' masaya yatırılıyor.
23 Aralık Cuma günü 11:30’da Ekonomi Gazetesi dijital platformlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak programın katılımcıları; Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Ekonomi gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan.