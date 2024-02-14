Odeabank 2023 net kârını artırdı

Odeabank 2023 yılında 2022 yılı sonuna göre aktiflerini 83.7 milyar TL’ye, mevduatlarını ise yüzde 18’lik artışla 58.2 milyar TL’ye taşıdı. Odeabank’ın toplam brüt kredileri yüzde 15’lik artışla 37.4 milyar TL olurken, gayri nakdi kredi hacmi de önceki seneye oranla yüzde 32 büyüyerek 19.9. milyar TL seviyesine ulaştı.

Aktif yapısının doğru yönetimi ve güçlü öz kaynak yapısı sonucu Odeabank’ın ana sermaye oranı yüzde %10.3, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde %20.8 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeyi sürdürdü. Müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile Odeabank’ın fon hacmi 27.5 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 29.2 seviyesine ulaştı. Doğru yönetim ve ürün çeşitliği sayesinde Odeabank mevduat dışı yönetilen varlıklarını 33.1 milyar TL seviyesine yükseltti.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın 2023 yılı finansal sonuçlarına dair gerçekleştirdiği değerlendirmede şunları söyledi: “2023 yılı küresel olarak pek çok dalgalanmayı beraberinde getirirken, hepimizi derinden sarsan, birinci yılını geride bıraktığımız Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ülkemiz için zorlu bir yıl oldu. Diğer yandan geçtiğimiz yıl ülkemiz için çok önemli ve hepimizi gururlandıran bir kilometre taşını, Cumhuriyetin 100. yılını da tamamladık. Odeabank olarak motivasyonumuz her zaman olduğu gibi ülkemiz için her koşulda çalışmaya devam etmek. Fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanladığımız 'fijital bankacılık' anlayışımız ve müşteri odaklı stratejimizle 2023 yılında güçlü finansal sonuçlara imza attık ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettik. ‘Yatırımın Merkezinde Sen Varsın’ söylemimizle yatırım odaklı yeni mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Yatırım odaklı yeni özellikleri ve tamamen değişen kullanıcı deneyimi ile Odea uygulamamızı ve akıllı yatırım danışmanımız Rob’O’yu müşterilerimize sunduk. Bu yıl da dijital yatırımlarımızı artırmaya ve teknoloji alanındaki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Müşteri deneyimini ve memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize sunmayı sürdüreceğiz.