Ödeme ve elektronik para kuruluşları KAYİK kapsamına alındı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) kapsamına alınmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.