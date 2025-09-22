ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: Otomotiv sektöründe öngörülebilirlik istiyoruz

Türkiye otomotiv pazarı satış rekorlarına koşarken, Resmi Gazete’de yayımlanan iki kritik düzenleme sektörde şok etkisi yarattı.

Kararlardan ilki, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi getirdi.

İkinci karar ise 2018’de ABD menşeli araçlara uygulanan ek gümrük yükümlülüklerini tamamen kaldırdı.

“Sektör öngörülebilirlik istiyor”

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, kararların sektörde önemli bir belirsizlik yarattığını söyledi.

Bozkurt, “Otomotiv sektörü yapısı gereği uzun vadeli öngörü, hazırlık ve sipariş zamanlamalarına ihtiyaç duyan bir sektör. Ancak ani olarak hayata geçirilen bu tür düzenlemeler öngörülebilirliği zorlaştırıyor” dedi.

Bozkurt, 60 günlük uyum süresinin de yetersiz olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Siparişlerin revize edilmesi, üretim ve lojistik planlarının yeniden yapılması için en az üç aya ihtiyaç var. Markalar global pazarda önceden belirlenmiş kotalar üzerinden üretim ve dağıtım yapıyor. Sürekli değişen vergi sistemleri, global otomotiv sektörünün parçası olan markaların ticaretini ve rekabet gücünü zorluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicinin yönü değişiyor

Bozkurt, düzenlemenin tüketiciler üzerinde de doğrudan etkisi olacağını belirtti:

“Tüketicilerin bu düzenlemeler sonrası vergi avantajı bulunan modellere yöneldiğini görüyoruz. Ancak bu durum, orta ve uzun vadeli planlamaları iyice zorlaştırıyor. Markalar, hangi ürün grubuna ağırlık vereceğini, hangi modelleri getireceğini hesaplamakta güçlük çekiyor” dedi.

Çin ve ABD avantajlı çıkıyor

Bozkurt, düzenlemenin ülke bazlı sonuçlarını da şöyle değerlendirdi:

“Görünen o ki, Çin ve Amerika gibi Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere kolaylıklar sağlanmış. Buna karşılık, daha önce yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan ve STA kapsamında olmayan ülkelere de ek mali yükümlülükler getirildi. Amaç yerli üretimi desteklemek olarak ifade ediliyor, ancak bunun pazara etkilerini önümüzdeki aylarda net göreceğiz” diye konuştu.

“Yeni bir vergi sistemi gerekiyor”

ODMD Başkanı, sektörün yıllardır dile getirdiği temel talebin yeniden gündeme geldiğini şu sözlerle ifade etti:

“Biz çağdaş ve adil bir vergi sistemi istiyoruz. Devletin gelirlerinde azalma olmayacak ama araçlar üzerindeki vergi yükü daha dengeli dağılacak. Hem tüketiciyi zorlamayan hem de modern araç kullanımını teşvik eden bir modele ihtiyaç var. Böyle bir sistem sektörde öngörülebilirliği de artırır.”