ODMD Başkanı Bozkurt, 2024 için otomotiv satış adetleri beklentisini açıkladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) tarafından her yıl geleneksel olarak markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri" töreni İstanbul’da bir otelde düzenlendi. 20 dalda kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları törenle ödüllerini aldı.

Törende konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "2023, inişli çıkışlı ve oldukça farklı bir yıl oldu. Yıllardır bu pazarın 1 milyon adedin üzerine ulaşmasını bekledik. Son 3,5 yıl boyunca önce pandemi, arkasından gerçekleşen deprem felaketi, ekonomik zorluklar gibi tüm dünyada çeşitli olumsuzluklar yaşadık. Ancak bu yıl içerisinde, 1 milyon rakamını aşacağımızı görmeye başlamıştık. 2023 yılında, geçtiğimiz yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 57,4 artarak 1 milyon 232 bin 635 adetle kapandı. Ağır vasıtaların henüz açıklanmayan bilgilerini de dahil ettiğimizde, yaklaşık olarak 1 milyon 285 bin toplam pazar büyüklüğünün oluştuğunu ifade edebiliriz." dedi.

“Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor”

Bozkurt, 2024 yılı için mevcut fotoğrafa bakıldığında sektör olarak 2023 kadar yüksek adetlerin yaşandığı bir pazarın gerçekleşmeyeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek "ODMD’ye üye olan bütün firmaların ortalama tahminlerine göre 850-900 bin civarında bir pazar beklentisi ortaya çıkıyor. Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor. Biz de sektör olarak her zaman daha sağlıklı bir mali politikayla sadece sektörümüzün değil, ülkemizin ekonomisinin gerçekten belli bir trendi takip edeceği bir yapıya bürünmesini destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yapıya kavuştuktan sonra Türkiye’nin lokomotif sektörünün gerçek potansiyeli ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

90 milyona varan genç nüfusla, yılda 2-2,5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmayı hayal ettiklerini dile getiren Bozkurt, "Ayrıca yeni üretim yatırımlarının çekilmesiyle 2,5-3 milyonluk üretimin elde edilmesi, bu üretimin de 3'te 4'ünün ihraç edileceği lider bir sektörün oluşması gibi bir hayalimiz var. Bunlar, sağlıklı bir mali disiplinle, özel sektörün gerçek temsilcilerinin, akademisyenlerinin, uzmanların ortak bir zeminde buluşarak hedef birliğine varmasıyla mümkün olabilir. Oluşturulacak stratejinin ciddiyetle takip edilmesiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe öncü olması hayal değil, ulaşılabilecek hedeflerdir." diye konuştu.

Toplam 20 dalda ödül

Gecede, "Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi. İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması dallarında "www.odmdgladyator.com" internet sitesi üzerinden verilen oylarla ilk 5'e girmeye çalıştı.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı oylandı.

Yılın Basın Lansmanı ödülünü Renault aldı

Yılın Basın Lansmanı ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2023 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Renault’nun Austral modeli için düzenlendiği basın lansmanı, basın mensuplarının oylarıyla en iyi lansman seçildi.

Gecede sahibinden.com, 2023 yılı 2. el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti. Bu ödüllerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde ise En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım PR/Etkinlik Uygulaması kategorisinde oldu

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğun oldu. En büyük ilgi yirmi aday çalışma ile “PR/Etkinlik Uygulaması” kategorisinde olurken “Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde on iki ve “Entegre İletişim’’ kategorisinde on aday çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında bu yıl 84 aday çalışma, ödül almak için mücadele etti.

Gladyatör Ödülleri’nin on dördüncü yılında da İletişim Yönetim Danışmanı, İfade Mentoru Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle ödül sahipleri belirlendi. Törende ödül alan "Gadyatörler" şöyle:

Satış Ödülleri:

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Citroen

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Fiorino

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Fiat

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İletişim Ödülleri:

Yılın Dergi Uygulaması: Ford - Ford Türkiye İkinci El Dergi İlanları

Yılın Radyo Uygulaması: Ford - Ford Türkiye Radyo Projesi

Yılın Outdoor Uygulaması: Kia - EV6 Özel Billboard Uygulaması

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: BMW - BMW Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi - CDP Entegrasyonu

Yılın Gazete Uygulaması: Chery - Chery - Sınıfının Büyüğü

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW - BMW Pop-Up Store, Mandarin Oriental Bodrum

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Cupra - CUPRA x FireFlux İş Birliği

Yılın TV Uygulaması: Fiat - Fiat 500e Lansman Filmi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Toyota - Engelliler Günü Özel İletişim ( Beyaz Baston ve Web Sitesi Simülasyonu Uygulaması)

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Mercedes-Benz Türk- Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Peugeot - Peugeot 408 - Her Açıdan Göz Alıcı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz Perakendenin Fijital Dönüşümü

Yılın Basın Lansmanı: Renault Austral Gökçeada Lansmanı