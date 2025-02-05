OECD açıkladı: Türkiye'nin enflasyonu ortalamanın 10 kat fazlası çıktı!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde yıllık enflasyon, Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 4,7 seviyesinde kaldı. Ancak Türkiye, yüzde 44,4 ile OECD içinde açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke oldu.

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, Türkiye’yi en yakın takip eden ülke Kolombiya'da enflasyon yüzde 5,2 seviyesinde ölçülürken, OECD ortalaması ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin enflasyonu Kasım 2024’e kıyasla belirgin şekilde düşse de, hâlâ diğer OECD ülkelerinin çok üzerinde seyrediyor.

OECD ülkelerinin 18’inde enflasyon artarken, en büyük yükselişler Letonya, Kosta Rika, Macaristan, Litvanya ve Japonya’da görüldü. Buna karşılık Türkiye’nin yanı sıra sekiz ülkede enflasyon geriledi, 12 ülkede ise büyük ölçüde sabit kaldı. OECD genelinde enerji enflasyonu keskin bir artış gösterse de çekirdek enflasyon hafif bir düşüş kaydetti. Gıda enflasyonu ise büyük ölçüde sabit kaldı.

2024 yılı genelinde OECD ülkelerinde ortalama yıllık enflasyon yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Bu oran 2023 seviyesinin 1,6 puan altında kalsa da 2019’daki oranın hâlâ iki katından fazla. OECD ülkelerinde gıda ve çekirdek enflasyon düşüş gösterirken, enerji enflasyonu ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Enflasyonun en düşük olduğu ülkelerden İsviçre'de oran yüzde 0,6, Finlandiya'da ise yüzde 0,7 olarak belirlendi.

G7 ülkelerinde artış eğilimi

G7 ülkelerinde enflasyon Aralık 2024’te üst üste üçüncü ayda yükselerek yüzde 2,8’e ulaştı. Japonya, elektrik ve doğalgaz sübvansiyonlarının azaltılmasının ardından yüzde 3,6 ile enflasyonun en fazla yükseldiği G7 ülkesi oldu. Almanya ve ABD’de de enflasyon artarken, Almanya çekirdek enflasyonun yükseldiği tek G7 ülkesi olarak öne çıktı.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Aralık ayında yüzde 2,4’e yükseldi. Enerji enflasyonu dört aylık negatif seyrin ardından sıfıra yaklaşırken, gıda ve çekirdek enflasyon büyük ölçüde sabit kaldı. Ocak 2025’te Eurostat’ın öncü tahminine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.

G20’de enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

G20 ülkelerinde yıllık enflasyon Aralık 2024’te yüzde 5,1’e gerileyerek Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi. Arjantin’de enflasyon belirgin şekilde düşse de fiyatlar, Aralık 2023’e kıyasla hâlâ iki kattan fazla arttı. Brezilya, Endonezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Çin’de enflasyon büyük ölçüde sabit kalırken, Çin’de yüzde 0,1 ile neredeyse sıfır seviyesinde gerçekleşti.