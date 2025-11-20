OECD çevre raporu 26 Kasım’da yayımlanacak

Yeni OECD Çevre Görünümü, bu üç krizin birbirine bağlı doğasını kapsamlı biçimde değerlendiriyor. Güncel modelleme ve analizlerle sosyo-ekonomik etkenlerin çevresel sonuçları nasıl şekillendirdiğini ve krizlerin nasıl etkileşim içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Rapor, politika alanları arasındaki temel sinerjileri ve olası ödünleşmeleri vurgularken, daha uyumlu ve sektörler arası eylem için uygulanabilir araçlar sunuyor. Ayrıca hükümetlere politika uyumunu güçlendirmek ve daha etkili çevre stratejileri geliştirmek için net ve uygulanabilir bir yol haritası sağlıyor.