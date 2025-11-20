  1. Ekonomim
OECD, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikten oluşan "üçlü gezegen krizi"ne ilişkin yeni Çevre Görünümü raporunu 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yayımlayacak. Rapor, Paris saatiyle 11.00’de (TSİ 13.00) açıklanacak.

OECD çevre raporu 26 Kasım’da yayımlanacak
Yeni OECD Çevre Görünümü, bu üç krizin birbirine bağlı doğasını kapsamlı biçimde değerlendiriyor. Güncel modelleme ve analizlerle sosyo-ekonomik etkenlerin çevresel sonuçları nasıl şekillendirdiğini ve krizlerin nasıl etkileşim içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Rapor, politika alanları arasındaki temel sinerjileri ve olası ödünleşmeleri vurgularken, daha uyumlu ve sektörler arası eylem için uygulanabilir araçlar sunuyor. Ayrıca hükümetlere politika uyumunu güçlendirmek ve daha etkili çevre stratejileri geliştirmek için net ve uygulanabilir bir yol haritası sağlıyor.

