OECD ekim raporu: Türkiye gıda enflasyonunda ilk sırada

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), üyesi olan ülkelerde ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu oranlarını yayınladı.

Raporda ülkelerin bir yıl içinde değişen enflasyon oranlarına yer verildi.

Yayınlanan rapora göre, geçtiğimiz sene yüzde 61.4 olan gıda enflasyonunun bu sene yüzde 72.0 olduğu kaydedildi.

OECD’nin 5 Aralık'ta yayınladığı rapor şöyle:

“OECD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, eylüldeki yüzde 6,2'den Ekim 2023'te yüzde 5,6'ya düştü. Bu, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviye olmasına rağmen Haziran 2023'te benzer bir orana kısaca yüzde 5,7'ye yaklaşılmıştı.OECD üyesi 28 ülkenin 2023 Eylül ve Ekim aylarında yaşanan enflasyon düşüşleri kaydedildi.

Buna karşılık, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Kosta Rika'da enflasyon yüzde bir puan veya daha fazla arttı. Enflasyon Danimarka'da sıfıra yakın seyrederken, Hollanda'da negatife döndü. Kosta Rika'da yükselişe rağmen negatif kaldı.

OECD'de gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylül ayında yüzde 8,1'den Ekim ayında yüzde 7,4'e geriledi. Gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterdi ancak Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık'ta yüzde 10'un üzerinde olduğu görülüyor. OECD'de enerji enflasyonu Ekim ayında negatif seyretti. Bu düşüş en çok İtalya, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaşandı; bu durum büyük ölçüde Ekim 2022'de enerji tüketici fiyat endeksindeki güçlü artışla açıklanıyor. Çekirdek enflasyon (enflasyondan gıda ve enerji çıkarıldığında) Ekim 2023'te yüzde 6,5 seviyesinde genel olarak istikrarlıydı.

G7'de yıllık enflasyon Eylül'deki yüzde 4,1'den Ekim'de yüzde 3,4'e gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon, Japonya hariç tüm G7 ülkelerinde geriledi. İtalya, G7 ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon oranını kaydetti; Eylül'deki yüzde 5,3'ten Ekim'de yüzde 1,7'ye düştü. Ekim ayında G7 ülkelerinin çoğunda manşet enflasyona en çok gıda dışı ve enerji dışı kalemler katkıda bulundu. Gıda enflasyonu ve çekirdek enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti. Enerji fiyatları Eylül ayındaki yükselişin ardından Ekim ayında tekrar düşmeye başladı.

Euro bölgesinde, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen yıllık enflasyon, gıda, enerji ve çekirdek enflasyondaki düşüşlerle birlikte Eylül ayındaki yüzde 4,3 seviyesinden Ekim ayında yüzde 2,9'a düştü. Kasım ayında Eurostat'ın flaş tahmini, yıllık enflasyonun yüzde 2,4'e daha da düşeceğine işaret ederken, çekirdek enflasyon ve enerji enflasyonunun da düşmeye devam ettiği tahmin ediliyor.

G20'de yıllık enflasyon Eylül'deki yüzde 6,1'den Ekim 2023'te yüzde 5,7'ye geriledi. Enflasyon Brezilya ve Hindistan'da düşerken Arjantin, Güney Afrika ve Endonezya'da arttı. Haziran 2023'te kısa süreliğine negatif seyreden fiyat, Çin'de tekrar hafif negatife döndü. Suudi Arabistan'da ise genel olarak istikrarlıydı.” (ANKA)