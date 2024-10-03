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OECD enflasyonu Türkiye'nin etkisiyle geriledi

OECD Bölgesi'nde enflasyon Türkiye'nin etkisiyle yüzde 4,7'ye inerken, Türkiye hariç tutulduğunda bölgedeki enflasyonun çok daha hızlı gerilediği görüldü.

Haber Merkezi
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OECD enflasyonu Türkiye'nin etkisiyle geriledi
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'de ağustos ayında enflasyonda yıllık bazda yaşanan gerilemenin etkisiyle, bölgede enflasyonun düştüğü açıklandı.

OECD'nin Foreks Haber ile paylaştığı rapora göre, bölgede temmuz ayında yüzde 5,4 olan tüketici fiyatları, ağustos ayında yüzde 4,7 seviyesine indi.

Enflasyonun 38 OECD ülkesinin 24'ünde düştüğü açıklanırken, Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyonun temmuz ayındaki yüzde 3,0'dan ağustos ayında yüzde 2,7'ye düşerek daha ılımlı bir şekilde azaldığı tahmin edildi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,5'ten yüzde 5,2'ye indi.

Enerji fiyatlarında bir önceki ay yüzde 3,3 olan artış, ağustos ayında yerini yüzde 0,1 düşüşe bıraktı.

Gıda fiyat artış hızı da yüzde 4,3'ten yüzde 3,7'ye indi.

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