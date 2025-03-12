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OECD raporu: Türkiye, işsizlik sıralamasında beşinci sırada

OECD’nin Ocak 2025 işsizlik verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı 8,4’e gerileyerek OECD ülkeleri arasında beşinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi
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OECD raporu: Türkiye, işsizlik sıralamasında beşinci sırada
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OECD, Ocak 2025 işsizlik verilerini açıkladı. OECD ülkelerinde işsizlik oranı yüzde 4,8 seviyesinde sabit kalırken, Türkiye’de ise Aralık 2024’e kıyasla 0,1 puanlık düşüşle yüzde 8,4 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek işsizlik oranına sahip ülkeler ise şöyle sıralandı:

İspanya – yüzde 10,4

Kolombiya – yüzde 9,7

İsveç – yüzde 9,7

Finlandiya – yüzde 8,9

Türkiye – yüzde 8,4

Türkiye'de kadın-erkek işsizlik oranı arasında fark en fazla

Rapora göre, Türkiye'de kadın işsizlik oranı yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşirken, erkeklerde ise bu oran yüzde 6,5 olarak belirlendi. Türkiye, OECD ülkeleri arasında kadın ve erkek işsizlik oranları arasındaki farkın en fazla olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekti.

Ocak 2025 verilerine göre, 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı yüzde 14,9 olarak ölçüldü. Aralık 2024’te yüzde 15,7 olan bu oran, hafif bir düşüş gösterdi. Türkiye, genç işsizlik oranında OECD ortalamasının üzerinde yer almaya devam etti.

OECD'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 2 bin olarak hesaplandı. Aralık 2024’te bu rakam 3 milyon 27 bin seviyesindeydi, böylece işsiz sayısında sınırlı bir azalma yaşandı.

Japonya en düşük işsizlik oranına sahip ülkeler arasında

Türkiye ile birlikte OECD ülkelerinde de işsizlik oranlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. Finlandiya ve İsveç’te işsizlik oranları artış gösterirken, Yunanistan ve İrlanda’da belirgin düşüşler kaydedildi. Güney Kore ve Japonya ise düşük işsizlik oranlarıyla OECD ülkeleri arasında en iyi performansı sergileyen ülkeler olmaya devam etti.

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