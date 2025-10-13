OECD raporu: Türkiye sahte üründe dünya ikincisi

Dünya çapında sahte ürün ticareti her geçen yıl daha da artıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporu, Türkiye’nin sahte ürün ticaretinde Çin’in ardından ikinci sıraya yükseldiğini ortaya koydu. Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’i Türkiye kaynaklı. Avrupa Birliği’ne gönderilen sahte ürünlerin yüzde 22’si Türkiye çıkışlı.

Doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir kriz

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ise gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yarıya yakınını ilaçlar, kozmetik ürünleri, gıda ve içeceklerden oluşuyor. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, “Bu sadece ekonomik değil, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir krizdir” dedi. Kayıhan Pala, ‘Küresel Ticarette Sahtecilik Raporu’ ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Sahte ürünlerin yüzde 43’ü ilaçlar

Bakanlığın verdiği yanıta göre; 2023’te gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yüzde 43’ü ilaçlar, kozmetik ürünler, gıda ve içeceklerden oluşuyor. 2024’te yalnızca tıbbi ürünler ve ilaçlara ilişkin 307 olayda, toplam 285.4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. 2020-2025’in ilk yarısı arasında bin 253 olayda 782.4 milyon TL’lik sahte ürün yakalandı. Bakanlık’ın yanıtını eleştiren Pala, bu verilerin yüzeysel kaldığını ifade ederek, “İlaç ve kozmetik ayrımı açıklanmıyor, yıllara göre artış ya da azalışlar kamuoyundan gizleniyor” dedi.