OECD, Türkiye için 2023 büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2023 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini Kasım ayındaki tahmini olan yüzde 3'ten yüzde 2.8'e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 2.2'den yüzde 2.6 seviyesine yükseltti.

OECD, Türkiye ekonomisi için 2024'teki büyüme tahminini yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e yükseltirken küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini de yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a çıkardı.

Küresel ekonomik görünüm birkaç ay öncesine kıyasla iyileşse de artan faiz oranları ekonomik görünüme yönelik risklerin yüksek kalmasına neden oluyor.

OECD raporunda, "Türkiye'deki aktivitenin depremde yaşanan büyük kayıplar tarafından 2023'ün başında sınırlı kalmasını bekliyoruz, ancak yeniden inşa başladığında artacak harcamalarla beraber 2023'te yıllık yüzde 2.8, 2024'te de yıllık yüzde 3.8 büyüme gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.