OECD: Türkiye turist artışında 4. sıraya yükseldi

Türkiye, uluslararası turist sayısındaki artış performansıyla OECD'nin öne çıkardığı ülkeler arasında yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladığı "Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026" raporuna göre Türkiye, 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını yüzde 21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşti.

Rapora göre aynı dönemde turist sayısını en fazla artıran ülke yüzde 34 ile Japonya olurken, onu yüzde 28 ile Norveç ve yüzde 22 ile Danimarka takip etti.

OECD ülkelerinde turist sayısı rekor kırdı

OECD ülkelerine yönelik uluslararası turist ziyaretleri, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 847 milyona ulaştı ve yeni rekor seviyeye çıktı.

Raporda, 2024'te kaydedilen yüzde 8,1'lik güçlü büyümenin ardından turizmde yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtildi.

Jeopolitik riskler öne çıkıyor

OECD, Orta Doğu'daki çatışmalar, artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve iklim kaynaklı risklerin küresel turizm görünümünü şekillendirmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Raporda, turistlerin daha yakın, daha uygun maliyetli ve daha güvenli destinasyonlara yönelme eğiliminin güçlendiği belirtilirken, hava yolu şirketleri ile turizm işletmelerinin 2027 ve sonrasına yönelik planlarını bu doğrultuda gözden geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca OECD'nin üye ülkeler arasında yaptığı ankete göre, ülkelerin yaklaşık üçte biri 2026 sonunda turizm performansının 2025 seviyesinin üzerine çıkmasını ve yeni rekorlar kırılmasını bekliyor.