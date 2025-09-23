  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Takip Et

OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti

OECD, raporunda Türkiye için de tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Takip Et

OECD, 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Ancak rapor, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulundu.

OECD, raporunda Türkiye için de tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirirken, enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.

Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağızBakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağızGündem
TMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyorTMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyorEkonomi
Ekonomi
KİT ödenek tavanları belirlendi! En yüksek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
KİT ödenek tavanları belirlendi! En yüksek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 6 ayda 100 milyar lirayı geçti
Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 100 milyar lirayı geçti
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Devlet Memurları Konfederasyonu’ndan banka maaş promosyon ihaleleri ile ilgili Rekabet Kurulu’na başvuru
Banka maaş promosyon ihaleleri ile ilgili Rekabet Kurulu’na başvuru
TMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyor
TMSF el koymuştu: Tekstil devi rekor bedelle satılıyor
Türk Traktör KAP’a bildirdi! Üretime geçici ara veriyor
Türk Traktör KAP’a bildirdi! Üretime geçici ara veriyor