OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti

OECD, 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Ancak rapor, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulundu.

OECD, raporunda Türkiye için de tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirirken, enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.