OECD verileri yayımlandı! Türkiye’de işsizlik kritik seviyede!

OECD'nin yayımladığı verilere göre, 2024 yılında OECD genelinde işsizlik oranı yüzde 4,9 seviyesinde sabit kaldı. Aralık 2024 itibarıyla da bu oran korunurken, Costa Rica, İsrail ve Slovakya gibi ülkelerde işsizlik oranları tarihi düşük seviyelere geriledi.

Yüksek işsizlik oranında 6. sırada

Türkiye ise yüzde 8,5’lik işsizlik oranıyla OECD üyesi 38 ülke arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 6. ülke olarak sıralandı. Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkeler arasında İspanya, Kolombiya, Yunanistan, Finlandiya ve Şili bulunuyor. 2023’e kıyasla işsizlikte düşüş yaşansa da oran hâlâ OECD ortalamasının yaklaşık iki katı seviyesinde. Ayrıca, Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 16,3 ile OECD ortalamasının (yüzde 11,1) oldukça üzerinde yer aldı.

Aralık ayında 19 OECD ülkesinde işsizlik oranı değişmezken, yedi ülkede artış, altısında ise düşüş gözlendi. Karar'ın haberine göre işsizlik oranı yüzde 3’ün altında kalan dört OECD ülkesinden biri olan İsrail, yüzde 2,6 ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak dokuz ülkede işsizlik oranı, son 20 yılın en düşük seviyelerinden en az iki puan yukarıda kaldı.

Avrupa genelinde ise Avrupa Birliği'nde işsizlik oranı yüzde 5,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3 olarak sabit kaldı. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Litvanya, Finlandiya ve Portekiz’de düşüş kaydederken, İtalya’da beş aylık gerilemenin ardından yeniden artış gösterdi.

Genç işsizlik yüzde 11 olarak ölçüldü

2024 yılı boyunca kadın ve erkek işsiz sayısı toplamda 34,3 milyona yükselerek bir önceki yılın biraz üzerine çıktı. Kadınlar için işsizlik oranı yüzde 5,2, erkekler için ise yüzde 4,7 seviyesinde sabit kaldı.

Genç işsizlik (15-24 yaş) oranı ise OECD genelinde yüzde 11,1 olarak ölçüldü ve 25 yaş üstü çalışanlarla arasındaki fark yedi puan oldu. Genç işsizliğin yüzde 20’yi aştığı yedi ülke bulunurken, Japonya ve İsrail bu yaş grubunda en düşük oranları kaydetti.

ABD ve Kanada’da işsizlik değişmedi

Kuzey Amerika'da Ocak 2025 verilerine göre Kanada’da işsizlik yüzde 6,6, ABD’de ise yüzde 4,0 seviyesinde kaldı. Bu oranlar, bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişiklik göstermedi.