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Ofis fiyatları yüzde 10,2 yükseldi

Ocak-Mart 2025'te önceki çeyreğe göre ofis fiyatlarındaki artış yüzde 10,2, yıllık ise 30,3 oldu.

Haber Merkezi
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Ofis fiyatları yüzde 10,2 yükseldi
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Konut fiyatlarında, özellikle son 2-3 yılda yaşanan artışlar devam ederken ticari gayrimenkuller açısından ise ofis pazarındaki fiyat artışları dikkat çekiyor. 

MB'nin yeni yayımladığı "Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TFGE) Ocak-Mart 2025" raporuna göre ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe (ekim-aralık) kıyasla yüzde 7,7 artan TFGE, Ocak-Mart 2024'e kıyasla nominal yüzde 32,4 artarken reel olarak yüzde 5,2 azaldı.

Üç büyük şehirde değişim

İstanbul, Ankara ve İzmir'in TGFE'leri önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 9,7 ve yüzde 9,8 arttı. Önceki çeyreğe göre en çok artışın yüzde 10,2 ile ofis fiyat endeksi olduğu görülüyor.

Ofisteki yıllık nominal artış yüzde 30,3 olurken önceki çeyreğe göre artışlar, İstanbul için yüzde 7,6, Ankara için yüzde 7,2 ve İzmir için yüzde 10,5 hesaplandı.

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