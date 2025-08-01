Ofise dönüş hızlandı: Kiralar rekor seviyeye ulaştı

Pandemi döneminde yükselen uzaktan çalışma trendine rağmen ofis piyasasında beklenen kalıcı dönüşüm yaşanmadı. Aradan geçen beş yılın ardından ofislere dönüş hızlandı; kiralar ise rekor seviyelere ulaştı.

Uluslararası bir emlak şirketinin 2025’in ilk yarısına ait araştırmasına göre, merkezi bölgelerde ofis kiraları dolar bazında yıllık yüzde 10 arttı.

Metrekare fiyatı bazı bölgelerde 46 dolara kadar yükseldi. Aynı rapora göre, ofis piyasasında boşluk oranı da düşmeye devam ediyor. Şirketler ise yeni taşınmak yerine mevcut ofislerde kalarak mal sahipleriyle sözleşme yenilemeyi tercih ediyor.

Sadece ofisler değil, perakende sektörü de hareketlendi. Alışveriş merkezlerinin değeri artarken, özellikle lüks moda markaları yeni mağazalar açmaya başladı. Bu trendi üçüncü nesil kahveciler de destekliyor.

NTV'den Uğurcan Gökçen'in haberine göre, ana caddelerdeki kiralar da zirvede... İstanbul’un önde gelen alışveriş caddelerinde bir dükkânın kira bedeli metrekare başına 250 dolara kadar ulaştı. Bu da 100 metrekarelik bir dükkân için aylık 1 milyon liralık kira anlamına geliyor.