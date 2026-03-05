Ofisler ‘ikinci el’e döndü

MERVE YİĞİTCAN

Ofis mobilyası sektöründe organize perakendede eksik olan örgütlenmeyi gerçekleştirmek için Ocak 2025’te kurulan Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), hem firmalar arası diyalogu artırmak hem de sektörün sorunlarına çözüm getirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

EKONOMİ gazetesine değerlendirmelerde bulunan OMSİAD Başkanı Murat Özkardeş ile sektördeki gelişmeleri ve son durumu konuştuk.

Ofis mobilyaları sektörünün uzun zamandır her yıl çift haneli büyüdüğünü söyleyen Özkardeş, sektörde ciro bazlı büyümenin sürdüğünü ancak karlılığın ciddi şekilde gerilediğini söyledi.

“Büyüme var ama bunun bir kısmı fiyat kaynaklı” diyen Özkardeş, “Adetsel büyümeye baktığınızda tablo daha sınırlı. Ciro artıyor ancak karlılık ciddi anlamda düştü” dedi. Son iki yılda iç piyasada dengesiz bir tablo oluştuğunu belirten Özkardeş, satışların haftadan haftaya değişebildiğini aktarırken, “Bir hafta iş yapmıyoruz, bir hafta öyle bir iş yapıyoruz ki ayı kurtarıyoruz. Çok dengesiz bir dönem” diye konuştu.

Birçok sektörde artan kapanmalara karşın ofis mobilyası sektöründe kapanan firma olmadığını ifade eden Özkardeş, buna karşın karlılıkta ciddi düşüş yaşandığına vurgu yaptı.

Kapanan ofisler arzı artırdı

Son dönemde ofis mobilyası sektöründe dikkat çeken başlıklardan biri de ikinci el ürünlere yönelik artan talep oldu. Ekonomik koşulların etkisiyle maliyet hassasiyetinin arttığını belirten Özkardeş, ikinci elin artık görünür bir pazar haline geldiğini söyledi.

Sektörde daha önce ‘spot’ olarak bilinen sınırlı sayıdaki firmaların faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özkardeş, bu alanın hızla genişlediğini kaydetti. Özkardeş, “Geçenlerde sektörden bir firmanın web sitesine girdim. Ana sayfada direkt ‘İkinci el mobilyalarınız alınır’ yazıyor. Eskiden böyle bir şey görmezdik. Şimdi yaygınlaştı” ifadelerini kullandı.

Ofisini kapatan şirketlerin ürünlerini elden çıkarmakta zorlandığını ifade eden Özkardeş, bu durumun ikinci el arzını da artırdığını belirtti. İkinci el talebinin yalnızca arz kaynaklı olmadığına, talep tarafında da belirgin bir değişim yaşandığına dikkat çeken Özkardeş, “Bazı müşteriler içeri girer girmez ‘İkinci el koltuk satıyor musunuz?’ diye soruyor. Bu yeni bir durum bizim için. Tabii yeni ofis kuran girişimciler, maliyetleri asgaride tutmak istiyor. İşler ilerleyince yenileriz diyorlar. İlk etapta minimum bütçeyle kurmak istiyorlar” diye konuştu.

Buna karşın ikinci el eğiliminin henüz sıfır ürün pazarını yapısal olarak sarsacak düzeyde olmadığını söyleyen Özkardeş, “Etkileyebilir ama o kadar büyük bir kayma olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük şirket de artık fiyata bakıyor

Tüketici davranışlarının da değiştiğini belirten Özkardeş, büyük şirketlerin dahi fiyat hassasiyetinin arttığını söyledi.

“Artık insanlar sadece ucuzu arıyor. Büyük şirketler bile mutlaka fiyata bakıyor” diyen Özkardeş, bu noktada kredi kartı taksitlerinin düşük kalması ve banka komisyonlarının yükselmesinin ticareti zorlaştırdığını ifade vurguladı.

Özkardeş, bu noktada dernek olarak bazı bankalarla tüketici kredisi modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, müşterilere alternatif sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sektöre son dönemde en önemli katkının yabancı ofis açılışlarından geldiğini dile getiren Özkardeş, şöyle devam etti: “Tam işler durdu diyoruz, bakıyoruz yabancılar geliyor. Onlar tabii direkt gelip sıfır alışveriş yapıyorlar. Bu da sektördeki dinamiklerden biri. Türkiye'de açılan yeni yabancı ofisleri de sektörü biraz ayakta tutan unsurlardan biri.”

Panelvanla ihracat artıyor

İhracatta son dönemde yeni bir model geliştirdiklerini anlatan Özkardeş, özellikle Avrupa’da yaşayan Türkleri hedeflediklerini belirterek, “Dernek olarak Instagram ve web sitesi üzerinden Avrupa’daki Türklere ulaşmak içim reklam veriyoruz. Yaklaşık 3 milyonluk bir kitle var. ‘10 bin Euro’luk alışveriş yaparsan nakliye bizden’ diyoruz. Panelvanlarla 3 günde teslim ediyoruz. Hızlı teslimat da satışları artırıyor” şeklinde konuştu.

Panelvan taşımacılığının TIR’a göre daha pahalı olmasına rağmen hız avantajı sağladığını ifade eden Özkardeş, “Müşteri hızlı istiyor. Bu da ihracatı artıran bir unsur oldu” diye konuştu.