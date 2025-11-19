OGM 496 personel alım başvuruları ne zaman? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasıyla resmileşen alımlar, çeşitli eğitim seviyelerinden mezun adayları dahil edecek. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmeler için başvuru aşamasına dair sorgulananlar ise kesinleşmeye başladı.

OGM 496 personel alım başvuruları ne zaman?

OGM personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olsa da duyurunun ardından kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı

2025 sözleşmeli personel alımında yer alan kadrolar şu şekilde:

Lisans: Mühendis (20), Büro Personeli (30), Avukat (4), Biyolog (2), Diyetisyen (1)

Önlisans: Laborant (1), Tekniker (2)

Lise: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1), Şoför–Operatör (296), Garson (2), Bulaşıkçı (2), Temizlik Personeli (135)

Toplam kadro sayısı: 496

Yerleştirme işlemleri tamamen KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

OGM Personel Alımı Başvuru Şartları

Adaylarda aranacak genel şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İlgili kadro için gerekli mezuniyet şartlarını sağlamak

KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Tüm pozisyonlaraa özel ek şartlar (sürücü belgesi, sertifika vb.) ve istenecek belgeler, yayımlanacak resmi kılavuzda duyurulacak. Orman Genel Müdürlüğü, adayların süreçle alakalı gelişmeleri düzenli olarak takip etmelerini tavsiye ediyor.