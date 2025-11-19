OGM, 496 sözleşmeli personel alacak: İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleri

  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker, ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.

Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yerleştirilecek adaylar, tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğün "www.ogm.gov.tr" adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

