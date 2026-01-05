Öğrencinin cebine günlük 12 TL kaldı! 4 bin liralık KYK bursu ulaşıma ve yemeğe gitti

METİN MERCAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı itibarıyla yükseköğrenim burs ve kredi miktarlarının yüzde 33 oranında artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre; lisans öğrencileri 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL ve doktora öğrencileri ise 12 bin TL ödeme alacak.

4 bin liraya yükselen KYK bursu, enflasyon ve artan maliyetler karşısında eridi.

Açıklanan rakamlar, temel ihtiyaçlar ve geçmiş yılların alım gücüyle kıyaslandığında öğrencinin geçim standartlarının gerilediğini ortaya koyuyor.

1 gram altın bile alınamıyor

2005 yılında bursuyla 5,67 gram altın alabilen bir öğrenci, 2026 yılında artık 1 gram altın bile alamıyor. Mevcut bursla sadece 0,65 gram altın alınabiliyor; bu da altın bazında yüzde 88’lik bir kayıp anlamına geliyor.

Asgari ücretle makas açıldı

2005 yılında asgari ücretin yüzde 31,4’üne denk gelen burs miktarı, 2026’da 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin yüzde 14,2’sine geriledi.

Çay-simit hesabı 80 öğüne geriledi

2005 yılında bir öğrenci KYK bursuyla tam 275 adet çay-simit alabilirken, 2026 şartlarında 80 öğüne kadar düştü.

Beslenme ve ulaşım sonrası elde kalan 356 TL

Üniversite öğrencisinin en temel iki gider kalemi olan beslenme ve ulaşım masrafları baz alındığında, 4 bin TL'lik bursun neredeyse tamamı tükeniyor.

Günde sadece iki öğününü üniversite yemekhanesinde (öğün başı 52,50 TL) yiyen bir öğrencinin aylık beslenme gideri 3 bin 150 TL’ye ulaşıyor.

Okula gidiş-dönüş için zorunlu olan aylık öğrenci abonman ücreti için ödenen 494 TL de hesaba eklendiğinde, aylık sabit gider 3 bin 644 TL’ye çıkıyor.

Yapılan bu hesaplama sonucunda, 4 bin TL'lik burstan bir öğrencinin eline sadece 356 TL kalıyor. Bu tablo, bir öğrencinin barınmadan kişisel bakıma, kitaptan faturaya kadar tüm geri kalan ihtiyaçları için günlük yalnızca 12 TL ayırabileceği anlamına geliyor.

Bir başka deyişle; yolu ve yemeği ödeyen öğrenciye, gün boyu bir bardak çay içebilecek kadar bile bütçe kalmıyor. Bu durum, üniversite öğrencilerini henüz eğitim hayatlarının başındayken ağır bir geçim kaygısıyla baş başa bırakıyor.