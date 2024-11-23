Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılması

81 ilde 7 bin 563 kişiyle eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 66,8'i 24 Kasım'da birer maaş ikramiye istediğini belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Hürriyetçi Eğitim-Sen, yarın kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik 81 ilde 7 bin 563 kişiyle yaptığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Maaşlar evlilik kararlarını etkiliyor

Katılımcıların yüzde 90'ı aldığı maaşların evlenme veya çocuklarını evlendirme kararı üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade etti. Yüzde 81'i ay sonunda cebinde para kalmadığını söyledi.

Öğretmenlerin çoğu gizli olarak ek iş yapıyor

Katılımcıların yüzde 90,1'i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını ifade etti. Eğitim çalışanlarının yüzde 17,6'sı mesleği ile ilgili ek iş yaptığını, yüzde 35,8'i bunu düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların yüzde 79,2'si ekonomik kaygılarının aile içi ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

24 Kasım'da beklenti bir maaş tutarında 'ikramiye'

Anketin sonuç bölümünde ise öğretmenlerin beklentileri soruldu. 24 Kasım'da birer maaş ikramiye isteyenlerin oranı yüzde 66,8... Maaş zam oranının artırılma beklentisi yüzde 56,6, eğitim öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına eşitlenmesi yüzde 48,4, ek ders ücretlerinin arttırılması yüzde 47,8, seyyanen zam beklentisi yüzde 35,2 olarak açıkladılar. Hiçbir beklentim yok olarak işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11,7.