  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılması
Takip Et

Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılması

Eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik 81 ilde anket yapıldı. Öğretmenlere 24 Kasım için beklentileri soruldu. Anket sonucuna göre, katılımcıların çoğunluğu birer maaş ikramiye ve maaş zam oranının arttırılmasını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye ve zam oranının artırılması
Takip Et

81 ilde 7 bin 563 kişiyle eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 66,8'i 24 Kasım'da birer maaş ikramiye istediğini belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Hürriyetçi Eğitim-Sen, yarın kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik 81 ilde 7 bin 563 kişiyle yaptığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Maaşlar evlilik kararlarını etkiliyor

Katılımcıların yüzde 90'ı aldığı maaşların evlenme veya çocuklarını evlendirme kararı üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade etti. Yüzde 81'i ay sonunda cebinde para kalmadığını söyledi.

Öğretmenlerin çoğu gizli olarak ek iş yapıyor

Katılımcıların yüzde 90,1'i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını ifade etti. Eğitim çalışanlarının yüzde 17,6'sı mesleği ile ilgili ek iş yaptığını, yüzde 35,8'i bunu düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların yüzde 79,2'si ekonomik kaygılarının aile içi ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

24 Kasım'da beklenti bir maaş tutarında 'ikramiye'

Anketin sonuç bölümünde ise öğretmenlerin beklentileri soruldu. 24 Kasım'da birer maaş ikramiye isteyenlerin oranı yüzde 66,8... Maaş zam oranının artırılma beklentisi yüzde 56,6, eğitim öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına eşitlenmesi yüzde 48,4, ek ders ücretlerinin arttırılması yüzde 47,8, seyyanen zam beklentisi yüzde 35,2 olarak açıkladılar. Hiçbir beklentim yok olarak işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11,7.

20 bin öğretmen ataması için sonuçlar açıklanacak! MEB tören düzenleyecek20 bin öğretmen ataması için sonuçlar açıklanacak! MEB tören düzenleyecekEğitim
MEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacakMEB’ten atama duyurusu: Millî sporculardan beden eğitimi branşında öğretmen alınacakEğitim
Beyaz yakalıya maaş yetmiyor! Mühendis, doktor ve avukatların geliri kira karşısında eridiBeyaz yakalıya maaş yetmiyor! Mühendis, doktor ve avukatların geliri kira karşısında eridiEkonomi

 

Ekonomi
İŞKUR’da en çok aranan meslekler belli oldu! Bakan Işıkhan: 2 ayda 50 bin işçiye ulaşıldı
Bakan Işıkhan: İşveren 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
Finansal Kurumlar Birliği: Enflasyon beklentisi geriledi
Finansal Kurumlar Birliği: Enflasyon beklentisi geriledi
Palamut veda ediyor! Çinekop ve hamsi tezgahlarda yerini aldı
Palamut veda ediyor! Çinekop ve hamsi tezgahlarda yerini aldı
Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 2,5 milyona ulaştı
Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 2,5 milyona ulaştı
Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı
Depremden etkilenen işletmelere Hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı
Piyasalar gelecek hafta nelere odaklanacak?
Piyasalar gelecek hafta nelere odaklanacak?