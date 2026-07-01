Öğretmenlerin yeşil pasaport başvuruları dijital ortama taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı, hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan personel için pasaport.meb.gov.tr adresini hizmete aldı.

Yenilikle birlikte okul ve ilçe müdürlüklerinden yapılan fiziki evrak takibi ile başvuru dönemi kapanmış oldu.

Başvuru nasıl yapılacak?

Yeni dönemle birlikte tüm pasaport başvuru süreçleri pasaport.meb.gov.tr internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Sistem üzerinden gerçekleştirilecek elektronik onay süreçlerinin ardından, başvuruya ait elektronik onaylı form web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilerek başvuru sahibine başvurusunun tamamlandığına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru adımları şöyle ilerleyecek:

"Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Başvuruları: Personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Başvuruları: Bakanlık Merkez Teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılacaktır.

MEBBİS Bilgilerinde Eksiklik Bulunan Personellerin Başvuruları: Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir."