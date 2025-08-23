  1. Ekonomim
Öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi.

Öğütücü bilya ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, öğütücü bilya ithalatında ek mali yükümlülük olarak uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 1040 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 ton olarak belirlendi.

Tebliğ, 26 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

