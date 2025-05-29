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ÖİB, 5 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tunceli'nin Ovacık, Mersin'in Tarsus, Aydın'ın Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
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ÖİB, 5 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi'ndeki, Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazlar özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Tunceli, Mersin, Aydın ve Muğla'daki taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyenlerin 18 Haziran'a kadar, Ankara'daki taşınmaz için ihaleye katılacak olanların ise 25 Haziran'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.

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