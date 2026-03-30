  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ÖİB, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait bazı hisseleri özelleştirecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait belirli oranlardaki hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Compagnie Financiere Ottomane SA. sermayesinde yer alan, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait yüzde 2,41 kurucu hisse ile yüzde 1,4 adi hisse (iştirak hisseleri), satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı da 25 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 21 Nisan'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

