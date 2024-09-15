ÖİB, dört taşınmazların satışını onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Maliye Hâzinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz olmak üzere toplam 65.421,95 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapıların (bir bütün halinde), 7,5 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi’ne satılmasına karar verildi.

Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı, Aydın ili, Didim, ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2802 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı toplam 18.339,20 m2 yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde 252 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Has Karaarslan İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Aydın ili, Didim, ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5096 ada 1 parsel numaralı, 6.911,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 102 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Bekay Turizm İnşaat Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi’ne satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Aydın ili, Didim, ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5096 ada 2 parsel numaralı, 6.911,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 108 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Haşan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.