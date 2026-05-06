  ÖİB, Kars'taki Dereiçi HES ile bazı taşınmazları özelleştirecek
ÖİB, Kars'taki Dereiçi HES ile bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) ve santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.

ÖİB, Kars'taki Dereiçi HES ile bazı taşınmazları özelleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 50 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Haziran'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

