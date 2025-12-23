  1. Ekonomim
  3. ÖİB, Kütahya'daki bir taşınmazın satışını onayladı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kütahya'daki bir taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 13 milyon 354 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Batuhan Gümüş'e satışı kararlaştırıldı.

